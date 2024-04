Джош Кавайо не е най-популярният футболист на света. Но с постъпката си наскоро ни дава чудесен повод да разкажем прелюбопитни истории от света на ... любовта. Кавайо наскоро предложи на своя годеник да се омъжат на стадиона на Аделаида Юнайтед. Може би по-коректното заглавие на този материал трябваше да бъде "Тя каза "да", той също каза "да", но това е друга тема. Та в следващите редове ще ви запознаем с някои креативни предложения, случили се на футболния терен и то по време на игра, защото Кавайо взе важното житейско решение на празно съоръжение и извън състезателна обстановка.

Starting this year with my fiancée ️



Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise.



You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started ️ pic.twitter.com/9ThwrN2Yol