Удар не попречи на Везенков да матира Монако в края (видео)

Александър Везенков и Олимпиакос си припомниха вкуса на успеха в Евролигата на бърза ръка. Българинът и неговите съотборници матираха Олимпиакос с 89:80 в среща от 13-ия кръг, изиграна в "Гастон Медисан". Мачът се превърна в парад на надвкарването, но в заключителните минути селекцията на Йоргос Барцокас отказа "монегаските", стопирайки успешната им серия от три поредни верни стъпки в турнира на богатите.

Гърците се придвижиха до второто място във временното класиране с девет победи и четири загуби, а съставът на Василис Спанулис продължава да заема петата позиция с осем успеха и пет поражения.

Big away win for the reds!@Olympiacos_BC #RivalrySeries pic.twitter.com/4S4bAuoC2J