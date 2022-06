Уейн Рууни напусна треньорската позиция в Дарби Каунти

Бившият английски национал Уейн Рууни бе освободен от мениджърската позиция в Дарби Каунти.

36-годишният треньор сам настоя да напусне клуба. Англичанинът се обърна към ръководството на "овните" с молба да си тръгне, поради неясното бъдеще на клуба.

Wayne Rooney has today informed Derby County Football Club that he wishes to be relieved of his duties as first team manager with immediate effect.#DCFC