Унгария иска да приеме финал в Шампионска лига на стадион "Пушкаш Арена"

Мегасъоръжението "Пушкаш Арена" в унгарската столица Будапеща кандидатства за домакинство на финал в Шампионската лига.

Желанието на унгарците е да бъдат домакини на мач №1 като значимост в европейския клубен футбол през 2026-а или през 2027-а година, съобщи пресаташето на федерацията Йеньо Шипош.

Според унгарците, това е следващата стъпка пред тях, след като това лято бяха домакини на финала в Лига Европа между Рома (Италия) и Севиля (Испания).

