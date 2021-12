Урсула фон дер Лайен: Бързото разпространение на Омикрон прави ваксинацията още по-важна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза в "Туитър" годишнината от началото на ваксинацията в Европейския съюз.

Тя отправи специални благодарности към медиците на първа линия и работещите в здравеопазването, благодарение на които за една година е изминат много дълъг път и вече над 78% от възрастното население на ЕС вече е ваксинирано.

Урсула фон дер Лайен подчерта, че бързото разпространение на Омикрон прави ваксинацията още по-важна.

Тя напомни, че ваксинирането, включително и поставянето на бустерна доза, е най-добрата защита срещу коронавируса за момента.

По думите ѝ ЕС разполага с достатъчно ваксини за всичките си граждани, включително и за бустерна инжекция.

One year ago today, vaccination against #COVID19 started all across Europe.



We have come a long way.



Over 78% of adults in the EU are now vaccinated.



Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU