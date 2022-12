Уулвърхямптън привлече Матеуш Куня от Атлетико Мадрид

Отборът на Уулвърхямптън обяви навръх Коледа трансферът на бразилския национал Матеуш Куня, който пристига от Атлетико Мадрид.

23-годишният Куня ще се присъедини към "вълците" от 1 януари с контракт до края на сезон 2026/27.

Според информациите в Англия бразилецът ще доиграе настоящия сезон като преотстъпен, а след това ще бъде закупен за постоянно за сумата от 43 милиона паунда.

Матеуш Куня също така е и първото попълнение на новия наставник на Уулвърхямптън Хулен Лопетеги, който официално пое "вълците" на 14 ноември.

"Много се вълнувам, че ще играя във Висшата лига. Уулвърхямптън е голям клуб. Това е много важен момент в моята кариера и съм изключително щастлив", коментира самият Куня пред клубния сайт на новия си отбор.

Welcome to the pack, @mathcunha20! pic.twitter.com/wMTMzO0xF7