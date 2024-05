В Сърбия задържаха мъж заради заплахи към Вучич

В Сърбия задържаха мъж заради заплахи, отправени към президента Александър Вучич, информират местните медии.

Поради заплаха, засягаща сигурността на президента на републиката, Д. М. от Сомбор е арестуван и му е постановено задържане под стража за 48 часа, се казва в съобщение на сръбското Министерство на вътрешните работи, цитирано от Танюг.

Вучич написа вчера в социалната мрежа "Екс" че е шокиран от опита за убийство на словашкия премиер Роберт Фицо и се моли за здравето на "този голям приятел на Сърбия".

I am shocked by the attempted assassination of Robert Fico, a great friend to me and to Serbia. Dear friend, I pray for you and for your health.