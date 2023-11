В трескаво очакване на "последната песен" на "Бийтълс", създадена с изкуствен интелект

Феновете на легендарната британска група "Бийтълс" днес са в трескаво очакване да излезе така наречената "последна песен" на бандата.

Песента се казва "Now And Then". Написана е и е изпята от Джон Ленън в края на 70-те години и по-късно разработена от Пол Маккартни, Ринго Стар и Джордж Харисън.

Парчето, което излиза днес, е с вокал и акомпанимент на пиано на Ленън, извлечени от оригиналния запис. След смъртта на Ленън съпругата му Йоко Оно предоставя записа на останалите музиканти от "Бийтълс" през 1994 година.

Харисън, Маккартни и Ринго Стар записват нови части и завършват грубо "Now And Then".

Групата обаче не издава песента заради проблеми с извличането на вокалите и пианото на Ленън поради ограничената технология по това време.

Утре ще излезе и видеоклип към песента, в който ще видим новооткрити кадри на музикантите.