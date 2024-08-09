Валентин Ангелов: Всичко се постига с много труд, Господ беше с нас (ВИДЕО)

Селекционерът на мъжкия национален отбор по свободна борба Валентин Ангелов засипа със суперлативи Магомед Рамазанов, който спечели златен олимпийски медал на Игрите в Париж.

„Всичко се постига с много труд, а той (Магомед) е изключително трудолюбив състезател. Понеже е толкова трудолюбив, на тепиха затова изглежда толкова лесно. Много пот в тренировките, много работа.



Той е отговорен. От самото началото си казвахме, че той може да вземе златен медал. Беше в прекрасна форма на това състезание. След контузиите, които имаше преди европейското, сега беше 100% готов. Другото което е: той го искаше. Вчера особено, след полуфинала, радостта беше голяма. Противникът му на финала е един изключителен състезател. Аз до последно вярвах, че Магомед ще го надвие. Физически Рамазанов имаше превъзходство и го показа на тепиха.



Настръхнал съм и треперя от вълнение. От 1996 г. нямахме олимпийска титла, това са много години. През цялото време вярвах на момчетата, че ще дойде и нашият ден и той дойде. Господ беше с нас днес“, каза Ангелов.