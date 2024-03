Въпреки трагедията - Арина Сабаленка излезе на корта и срази Бадоса за място в третия кръг в Маями

Световната №2 в женския тенис Арина Сабаленка започна с победа участието си на тенис турнира от категория WTA 1000 в Маями, като в двубой от втория кръг надигра в два сета испанката Паула Бадоса.

За беларускинята това бе първа среща след сполетялата я трагедия в началото на седмица, когато почина нейният приятел и бивш национален състезател по хокей на лед на Беларус - Константин Колцов.

Заради случилото се имаше очаквания дори Сабаленка да се оттегли от надпреварата във Флорида, като в сряда тя заяви че "сърцето ѝ е разбито" след кончината на 42-годишния Колцов, който според полицията най-вероятно се е самоубил.

Въпреки това обаче двукратната шампионка от Australian Open намери сили да излезе на корта за мача си срещу Бадоса, като и двете тенисистки бяха облечени в черно в знак на траур.

В крайна сметка Арина Сабаленка доминираше в двубоя и напълно заслужено спечели с 6:4, 6:3 за 84 минути игра, а след загубата Паула Бадоса поздрави своята съперничка за смелостта изобщо да изиграе срещата.

Round 3 bound



World No.2 @SabalenkaA picks up the win in straight sets over Badosa.#MiamiOpen pic.twitter.com/CD18tCMmVt