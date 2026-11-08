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Вашингтон създава наземен отряд за контрол на търговията с Иран

Христо Ценов от Христо Ценов
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Вашингтон създава наземен отряд за контрол на търговията с Иран
Снимка: БТА
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Вашингтон обяви сформирането на наземен отряд с името „Желязна порта“, който да блокира незаконния внос и износ на оръжия и стоки от Иран. Сухопътната операция ще бъде продължение на морската блокада. Отрядът ще се състои от 20 цивилни и военнослужещи. Освен охраната на ключовите гранични пунктове той ще следи и за опити за заобикаляне на международните санкции през Каспийско море.

Вашингтон обяви и награда от 20 милиона американски долара за всякаква информация относно ядрената програма на Иран – местоположение, оборудване и персонал.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че „мисията в Иран не е приключила“, след като „синьото цунами“ на междинните избори в Съединените щати застраши кампанията на Доналд Тръмп в Близкия изток. Според Кац Иран продължава да представлява опасност. Тел Авив няма да изтегли войските си от зоните за сигурност в Сирия, Ливан и Газа.

#наземен отряд #Вашингтон #Иран

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