Великобритания и Ирландия ще организират Евро 2028, Италия и Турция домакинстват турнира през 2032 г.

Обединената кандидатура на Великобритания и Република Ирландия получава домакинството на европейското първенство по футбол през 2028 година, реши днес на свое заседание изпълкомът на УЕФА. Това е напълно очаквано и формално решение, тъй като кандидатурата беше единствена след оттеглянето на Турция от надпреварата. Турците пък заедно с Италия ще организират съвместно Евро 2032.

Остава обаче въпросът кои от петте асоциации, които влизат в съвместната заявка, ще получат правото да играят като домакини. Както е известно, Великобритания може и да е единен политически субект, но във футбола играят националните отбори на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. Плюс Република Ирландия асоциациите стават пет. УЕФА вече уточни, че не повече от две страни ще получат правото да играят на финалите като домакини. И този въпрос трябва да бъде решен.

Телевизия Скай Спортс обяви – позовавайки се на свой неназован източник от Футболната асоциация на Англия (ФА), че има предложение и то ще бъде поднесено на днешното заседание. Англичаните предлагат всичките пет страни-организаторки да участват в квалификациите и квотите за домакините да отидат у тези отбори, които не успеят да стигнат на финалите по спортен път.

