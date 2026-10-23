Везенков измъчи Фенербахче в тъжен мач за Олимпиакос (ВИДЕО)

Александър Везенков бе отново познатият лидер, но Олимпиакос остана на крачка от още един успех на своята сметка в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично срещу Фенербахче с 61:64 в среща от седмия кръг, изиграна в "Шунел Арена". Действащите шампиони в турнира на богатите дълго време държаха контрола върху мача, но срив във финалните акорди позволи на състава, воден от Шарунас Ясикевичус, да стопира успешната им серия от три поредни успеха и да удължи своя рейд именно до толкова.

Както винаги, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година попадна сред титулярите и не разочарова. Българският национал бе над всички, завършвайки с дабъл-дабъл и като топреализатор за гърците. Крилото остави срещу името си 17 точки, 10 борби и 2 асистенции за 34 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/6 от средна дистанция, 2/7 отвъд дъгата и 5/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Място в стартовата петица намери и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който също се представи на добро ниво. Американецът с роден паспорт имаше своите моменти в нападение. Гардът завърши с 12 точки, 5 борби и 6 асистенции за 32 игрови минути. При стрелбата си той бе 3/10 от средно разстояние и 2/6 зад дъгата.

На сметката на селекцията, водена от Йоргос Барцокас, личат пет победи и две загуби, а турците имат шест успеха и едно поражение. На 28 октомври (сряда) ще има визита на Бешикташ, докато Фенербахче ще гостува на Валенсия ден по-рано.

What a comeback win for @FBBasketbol against the reigning champs on the road... #EveryGameMatters https://t.co/TS7WMrOPIW — EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2026

Тайсън Уорд и Коди Милъ-Макинтайър помогнаха на домакините да властват с двуцифрена разлика в откриващите минути. Гостите изглеждаха беззъби в офанзивен план и гърците не се затрудниха да намерят пътя към актив от 12 точки в края на встъпителния период.

Стартът на втората част бе лишен от висока резултатност. Уейд Болдуин и Шавон Шийлдс направиха опит да запалят искрата за турците, но „червено-белите“ спряха и този щурм, за да се оттеглят в съблекалнята при 43:34.

Усилията на Тейлън Хортън-Тъкър, Болдуин и Шийлдс, както и тези в дефанзивен план, предоставиха на възможността на „жълто-черните“ да си стъпят на краката в хода на третата част. Шейн Ларкин пое щафетата и отборът от Истанбул тръгна на нов щурм, но Везнков, Милър-Макинтайър и Уорд извоюваха 4-точков актив на актуалните първенци в Гърция след 30 минути игрово време.

BANG https://t.co/3TCOjVZSjL — EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2026

Везенков пое диригентската палка до голяма степен при откриването на заключителната четвърт, в която домакините бранеха със зъби и нокти лидерството си. Пореден щурм, сътворен от Уил Клайбърн, Лркин и Болдуин, даде тон на гостите за пълен обрат и аванс само от точка с 38 секунди, оставащи на часовника. В ответната атака Уорд не сполучи зад дъгата в последните 9 секунди. Това доведе до прекъсващо нарушение на Везенков, а Клайбърн и Болдуин бяха точни в три от четирите опита с 4 секунди до края. Нападение по-късно Везенков получи шанс да прати мача в продължение, но остана далече от целта зад дъгата и турците си тръгнаха с драматичния успех.

Тайсън Уорд се разписа с 11 точки за Олимпиакос.

Шавон Шийлдс финишира със 17 точки и 7 борби за Фенербахче. Уейд Болдуин регистрира 14 и 5 асистенции, Шейн Ларкин приключи с 13 и 5 завършващи подавания.