Везенков окрили Олимпиакос в трилър срещу АСВЕЛ

Александър Везенков и Олимпиакос ликуват за четвърти пореден път в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се потрудиха срещу АСВЕЛ Вильорбан след 94:92 в среща от деветия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас изпитваше затруднения срещу атомното нападение на състава, воден от Пиерик Пупе. Все пак гърците си свършиха работата във финалните акорди, нанасяйки четвърто последователно поражение на своя съперник в турнира на богатите.

Срещу името на гърците личат шест победи и три загуби, а французите са с едва два успеха и седем поражения.

.@Olympiacos_BC turn it around in the 4th at home and take the win!#EveryGameMatters pic.twitter.com/B4qCWU1Qdt