Виктория: Чувствах се малко изгубена, когато писах "Growing Up is Getting Old"

Виктория ще участва на конкурса Евровизия 2021 с песента “Growing Up is Getting Old”. Българското предложение за музикалната надпревара беше представено на специален концерт, който обедини много популярни лица от шоубизнеса около проекта Евровизия в България.



Българската песен носи посланието за връщане към корените и мястото, където всеки се чувства най-сигурен и щастлив. Такава е и историята в музикалното видео на "Growing Up is Getting Old", където Виктория се завръща у дома след огромно разочарование. Там тя се среща със своето "малко аз", което ѝ припомня кои са важните неща в живота.