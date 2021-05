Виктория впечатли с изящна визия на тюркоазения килим на "Евровизия 2021" (СНИМКИ)

Слушай новината

Вашият браузър не подържа audio

Виктория привлече вниманието на стотиците международни медии, които присъстваха на откриващата церемония на "Евровизия 2021". Българката впечатли с изящна визия, която я отличи като един от най-стилните участници в надпреварата тази година.

Виктория сподели впечатленията си от церемонията: "Вълнението беше огромно. За първи път успях да се срещна с по-голямата част от участниците, макар и спазвайки дистанция. Мерките бяха изключително строги, но въпреки това успях да се срещна с почти всички медии, които присъстваха на тюркоазения килим. Вече нямам търпение за втория полуфинал на 20 май, когато ще изпълня "Growing Up is Getting Old" на най-голямата музикална сцена в света".

Откриващата церемония за "Евровизия 2021" се проведе на круизния терминал в град Ротердам. На нея не присъстваха участниците на Малта, Румъния, Полша и Исландия, които са поставени под задължителна карантина, след като в две от делегациите беше доказан случай на коронавирус. Превантивните мерки бяха предприети, за да гарантират сигурността на участващите държави и са съобразени със здравния протокол за безопасност на "Евровизия 2021".

Фаворитите на "Евровизия 2021"

Във вторник ще се проведе първият полуфинал на "Евровизия 2021", който зрителите могат да гледат на живо от 22.00 ч. по БНТ 1. 16 артисти ще се борят за 10 места в големия финал на 22 май.

Виктория ще вземе участие във втория полуфинал на "Евровизия" на 20 май с песента "Growing Up is Getting Old", а зрителите в цяла Европа и българите в чужбина ще могат да я подкрепят.

България е един от големите фаворити за победа, заедно с Франция, Малта, Италия и Исландия.

Българското участие в песенния конкурс "Евровизия" се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на "Евровизия България".

"Евровизия 2021" ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май. Зрителите в България могат да гледат шоуто на живо по БНТ 1 от 22.00 часа.

Снимки: Симеон Касабов