Фаворитите на "Евровизия 2021"

Миналата година музикалният конкурс "Евровизия" си взе извинителна бележка по медицински причини и не се състоя. Тогава България бе големият фаворит и чувството за открадната титла ни напомни мача срещу Италия от американското лято на 1994 година, когато съдията се "подигра с труда на момчетата".

"Евровизия 2021" ще се проведе следващата седмица, но този път без категоричен фаворит. Обикновено победителят е ясен благодарение на коефициентите на букмейкърите. Колективната мъдрост на хилядите залагащи винаги определя безпогрешно победителя. Ситуацията при фаворитите със сигурност ще се промени след двата полуфинала, но ето кои са те в момента.

Италия – Монескин - "Zitti e buoni"

Италия се завърнаха в конкурса преди точно 10 години. Оттогава те изпращат всяка година победителя от легендарния фестивал в Сан Ремо. Това е пряко нарушение на правилото песента да е писана специално за "Евровизия", но на италианците им е простено, защото са една от 5-те страни основателки и благодетелки на конкурса.

Името на младите рокаджии означава "лунна светлина" на датски и е дадено от басистката на групата, която има скандинавски корени. Те стават популярни в страната си, след като завършват втори в местното издание на "X Factor".

Името на песента пък означава нещо като "Млъквай и се дръж прилично" и се отличава сред останалите участници в конкурса с "твърда жица". Ще е интересно да видим дали италианска рок песен може да спечели конкурса.

Шанс за победа: 30%

Франция – Барбара Прави - "Voilà".

Има едно неписано правило, че, за да спечелиш "Евровизия", не трябва да пееш на родния си език. Шегата е, че Великобритания никога не печелят, защото винаги пеят на английски. Тази година и двата най-изявени фаворита нарушават правилото.

Франция избра чрез зрителско гласуване певицата Барбара Прави. Тя е от сръбски произход и рожденото ѝ име е Барбара Пиевич. Дори сценичното ѝ име е трибют към славянския произход на младата изпълнителка.

Прави вече е участвала задочно в конкурса, като пише песен за детската "Евровизия", която става изключително популярна в социалната мрежа Тик-ток. Сега тя е един от големите фаворити с приятната балада "Voilà".

Шанс за победа: 20%

Малта – Дестини - "Je me casse"

Може да се каже, че Дестини е позната на родната публика, защото само преди няколко години тя спечели детското издание на "Евровизия", което се проведе в зала "Армеец". Тя е печелила редица други конкурси, сред които и малтийското издание на "X Factor".

Малта са известни, че винаги представят песента-участник последни (обикновено веднага след България). Тази година тази стратегия проработи добре за тях и песента им се превърна в категоричен фаворит.

След двете репетиции в Ротердам обаче Дестини не впечатли със сценично присъствие и бързо загуби лидерските си позиции.

Шанс за победа: 12.5%

Исландия – Дади Фрейр – "10 Years"

Дади стана популярен миналата година с една от най-запомнящите се песни. Специфичното сценично присъствие и музикален стил му донесоха хиляди последователи в YouTube.

Тази година песента му не е толкова популярна, но странното изпълнение отново изпъква сред останалите участници. Това е песен за всички любители на електронната музика с романтичен уклон.

Шанс за победа: 8%

България – Виктория - "Growing Up Is Getting Old"

Виктория няма нужда от представяне. Тя вече е със статут на Евровизия звезда, заради любимата на феновете песен от миналата година - "Tears Getting Sober".

Тази година българката отново привлече вниманието към себе си с едно от най-силните изпълнения. Според популярния сайт Wiwibloggs е постигната рядко виждана връзка между посланието на песента и сценичните решения.

Особено трогателен елемент е присъствието на портрета на бащата на Виктория, за когото наскоро стана известно, че страда от рядката болест на Лу Гериг.

Шанс за победа: 6%

Почетно споменаване

Има още две страни, които според букмейкърите имат шанс за победа – Кипър и Швейцария.

Кипърската песен набра скорост в последните дни, като мелодичният припев и танцувалният ритъм дават реални шансове за победа.

Швейцария пък бе един от големите фаворити още от представянето на баладичната песен, но колебливото представяне на репетициите намали шансовете на песента.

Шанс за победа: 6%