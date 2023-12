Володимир Зеленски и Николай Денков са обсъдили помощта за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви в социалните мрежи, че е провел разговор с българския премиер Николай Денков вчера. Обсъдени са нуждите на Украйна за отбранителни способности и присъединяването на Киев към ЕС.

Зеленски е поканил България да изпрати свой представител на следващия кръг от преговори по Формулата на мира в началото на следващата година.

В Запорожкия район Володимир Зеленски се срещна с военни и обсъди с тях изграждането на укрепления по основните отбранителни линии.

While in Zaporizhzhya, I spoke with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov and thanked him for his powerful speech in the European Parliament as well as his government’s principled stance on supporting Ukraine. Defense assistance. I informed the Prime Minister about Ukraine’s…

Зеленски е разговарял по телефона и с германския канцлер и с британския премиер, с които също са обсъдени военните действия и интеграцията на Украйна в Европейския съюз.

Today, I spoke with the leaders of Germany, Olaf Scholz, the United Kingdom, Rishi Sunak, and Bulgaria, Nikolai Denkov.



We have reasons to be grateful to our partners. All of our agreements are being put into action.



We also coordinated new joint steps to protect our people,… pic.twitter.com/LxgADycy2k