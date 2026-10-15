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Втори пореден успех за националката Лора Славчева и отбора й УТЕ Волей Будапеща в унгарската Екстралига

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Спорт
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втори пореден успех националката лора славчева отбора уте волей будапеща унгарската екстралига
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Националката Лора Славчева, Кристина Йорданова и тимът на УТЕ Волей Будапеща записаха втори пореден успех в унгарската Екстралига. Воденият от Алехандро Есекиел Алтамирано отбор надигра Фатум Ниредхаза с 3:0 (25:14, 25:14, 25:19) в мач от втори кръг на първенството.

Лора Славчева се отчете с 3 точки (1 ас). Кристина Йорданова, за която това е втори сезон с отбора от унгарската столица, се появи на терена във втората част, като се разписа с 6 точки (1 ас) до края на мача. Най-резултатна бе Тамара Милйевич с 14 точки (5 аса, 3 блокади). За съперника Иления Луна де Манго завърши с 12 точки (2 аса, 1 блокада).

В шампионата УТЕ е трети с 6 точки (2 победи), Фатум е на седма позиция с 0 (2 загуби).

Следващият двубой за УТЕ Волей е на 21 октомври (сряда), от 20:00 ч.

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#Лора Славчева

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