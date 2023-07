Яник Синер и Тейлър Фриц се класираха за третия кръг на Уимбълдън

Италианският тенисист Яник Синер, който е поставен под №8 в схемата на "Уимбълдън", продължи във втория кръг на турнира от Големия шлем след лесна победа над аржентинеца Диего Шварцман със 7:5, 6:1, 6:2 за 2 часа и 2 минути игра.

Синер имаше равностоен опонент на корта само в първия сет, когато успя да направи решителен пробив при 6:5 и да затвори частта. Италианецът сервираше много добре и превъзхождаше Шварцман с ретурите си.

Sealed with an ace @janniksin defeats Diego Schwartzman 7-5, 6-1, 6-2 to move on to the third round#Wimbledon pic.twitter.com/QJoXnI6Qct