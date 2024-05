Яник Синер прекрати участието си на турнира в Мадрид

Яник Синер прекрати участието си на Мастърс 1000 турнира на червени кортове в Мадрид. Световният №2 взе крайното решение ден преди двубоя си от четвъртфиналите срещу Феликс Оже-Алиасим, а причината е болки в хълбока.

Така след отпадането на Карлос Алкарас по-рано през деня, който загуби от руснака Андрей Рубльов, турнирът се раздели с първите двама поставени в схемата.

Яник Синер е човекът във форма от началото на сезона, като има записани на сметката си 28 победи от 30 двубоя.





Jannik Sinner has withdrawn from the Mutua Madrid Open with a right-hip injury. As a result, he will not take to the court on Thursday to play his quarter-final match against Felix Auger-Aliassime. Get well soon, @janniksin pic.twitter.com/iWFdtEgWrC

22-годишният италианец, двукратен победител от АТР 250 турнира в София, спечели Откритото първенство на Австралия в началото на годината, а след това вдигна и титлите в Ротердам (АТР 500) и Маями (Мастърс 1000).



Оже-Алиасим се класира за първия си полуфинал на ниво Мастърс 1000 от Париж 2022 г. За място във финала той ще играе с подебителя от мача между руснака Даниил Медведев (№4) и чеха Иржи Лехечка.

Very sad to have to withdraw from my next match here in Madrid. My hip has been bothering me this week and has slowly been getting more painful. Taking the advice from the doctors we decided it’s best to not play further and make it worse. pic.twitter.com/QJX9WVA4Np