Яник Синер превъзмогна болката за място на финала на US Open (ВИДЕО)

Яник Синер се пребори за място на финала на US Open. Италианецът пречупи Джак Дрейпър със 7:5, 7:6(3) и 6:2 в първия полуфинал, който се изигра на “Артър Аш“.

Световният №1 в ранглистата мина пред доста трудности през първите два сета, но в третия сломи съпротивителните сили на англичанина и стана първият италиански тенисист, който достигна до мача за титлата на Откритото първенство на САЩ. Мачът не мина без здравословни проблеми и за двамата тенисисти. Синер се подхлъзна и падна върху китката си в края на втората част, но в крайна сметка пребори болката, докато в средата на въпросния сет кондицията на Дрейпър и той повърна на корта.

Двамата тенисисти вървяха ръка за ръка през целия откриващ сет, като почти винаги си взимаха подаванията и размяната на пробиви бе рядкост. Все пак италианецът проби подаването на своя съперник за 6:5, а след това го затвърди и по този начин излезе напред с 1:0 в крайния резултат.

Втората част се разви по идентичен сценарии до голяма степен, като този път липсата на пробиви бе факт за 6:6. Така се стигна до тайбрек, в който световният №1 в ранглистата демонстрира повече аргументи и безпроблемно го спечели за 2:0 сета.

