Яник Синер за завръщането си в Рим: Щастлив съм, че имам шанс отново да играя пред родна публика

Яник Синер започва участието си в Мастърс турнира от сериите 1000 в Рим от втория кръг и като пети поставен в основната схема. Италианецът спечели седмата си титла на турнира в Монпелие, също така достигна до финалите в Маями и Ротердам, както и до полуфиналите в Индиън Уелс.

Въпреки че се оттегли от Барселона преди четвъртфиналите поради заболяване и пропусна Мадрид следващата седмица, Синър излиза на корта в Рим напълно здрав и уверен в успеха. В момента той се намира под номер 8 в класацията на ATP.

21-годишният тенисист достигна до четвъртфиналите в Рим за първи път миналия сезон, но тази година влиза в турнира с още по-високи цели, след като от началото на година направи рекорд от 12-3 в първите три ATP Мастърс турнира от сериите 1000.

Увереността на Синер идва и от факта, че ще може да разчита на подкрепата на италианската публика.

Синер проведе съвместна тренировка пред пълни трибуни със седемкратния шампион в Рим Новак Джокович. Двамата може да се срещнат на полуфиналите на турнира.

Hometown Hero x Defending Champ



Sinner and Djokovic bring the heat in practice@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/J8Q8za8GaX