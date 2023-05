Ще успее ли Джокович да спечели седма титла в Рим и какво ще ни предложи Мастърс турнира

Откритото първенство на Италия по тенис ще стартира на 10 май с мачовете от основната схема и ще излъчи своя шампион на 21 май.

В настоящето издание на турнира от сериите Мастърс 1000 ще видим защитаващият титлата си и номер 1 в света Новак Джокович, вторият Карлос Алкарас и третият Стефанос Циципас. Каспер Рууд, Даниил Медведев, шампионът от 2017 г. Александър Зверев, победителят в Монте Карло 2023 Андрей Рубльов и Холгер Руне допълват Топ 8.

В състезанието обаче няма да видим десеткратният шампион в италианската столица Рафаел Надал. Испанецът, който е рекордьор по спечелени трофеи в Рим, непрекъснато отлага завръщането си на корта, и поставя под въпрос дори и участието си в меката на червения корт Ролан Гарос.

Наградният фонд на турнира е 7,705,780 евро, от тях шампионът ще получи 1,105,265 и 1000 точки за световната ранглиста. Финалистът ще си тръгне с 580 000 евро и 600 точки за класацията на ATP.

Новак Джокович спечели титлата на сингъл през 2022 г., като на финала победи Стефанос Циципас с 6-0, 7-6(5). Сега той е изправен пред предизвикателството да вдигне купата за седми път в кариерата си.

Любопитното е, че сърбинът е най-възрастният шампион в турнира. Когато печели титлата миналата година, той е на 34 години. Най-млад шампион в Рим е Бьорн Борг, триумфирал с купата през 1974 г., когато е само на 17. Последният италианец печелил трофея е Адриано Паната през 1976 г.





