Янис Антетокумпо отбеляза 59 точки за победата на Милуоки Бъкс над Детройт Пистънс

Крилото на Милуоки Бъкс Янис Антетокумпо отбеляза рекордните за сезона в Националната баскетболна асоциация 59 точки при домакинската победа на "елените" със 127:120 след продължение над Детройт Пистънс.

Още в първата четвърт на двубоя стана ясно, че гръцката звезда на домакините няма да получи особено много помощ от съотборниците си при отсъствието на Деймиън Лилард и в откриващите 12 минути той отбеляза 22 от всички 24 точки за тима си.

Антетокумпо продължи с добрата си игра, но в самия край на редовното време на мача можеше да се превърне в грешник. Точно една секунда преди изтичането на редовните 48 минути Антетокумпо фаулира Рон Холанд при резултат 111:111. Съдиите отсъдиха два наказателни удара, като дори единият от тях вероятно щеше да бъде достатъчен на буталата за победа. Холанд, който стреля над 90% от наказателната линия в кариерата си, обаче пропусна и двата изстрела и така мачът отиде в продължение. В него Антетокумпо отбеляза всичките си пет стрелби за общо 11 точки и донесе втората поредна победа на Милуоки.

Към статистиката си от мача гръцкият национал прибави още 14 борби, 7 асистенции, 2 откраднати топки и 3 чадъра. С 29 точки за победителите завърши Брук Лопес, докато за Детройт се отличи Кейд Кънингам с 35 точки и 11 асистенции. Още 26 точки реализира Малик Бийзли.

Французинът Виктор Уембаняма отбеляза 50 точки за успеха на Сан Антонио Спърс със 139:130 при гостуването на Вашингтон Уизардс.

Центърът на "шпорите" отбеляза 10 точки в първата четвърт, 14 във втората и 19 в третата, а двуцифрен брой не успя да достигне единствено в заключителната четвърта, когато реализира 7 точки. Първият избор в драфта преди година добави 6 борби, 2 асистенции и 3 чадъра към статистиката си, а общо шестима играчи на Сан Антонио записаха по поне 10 точки за шестия успех на тексасци в общо 12 мача.

За домакините от Вашингтон седмица баскетболисти достигнаха двуцифрената граница, като с 42 точки приключи Джордан Пуул. Втори по резултатност за столичани бе Кори Киспърт с 19 точки.

В 22-рия си сезон в НБА ЛеБрон Джеймс записа третия си пореден мач с "трипъл-дабъл" при домакинския успех на Лос Анджелис Лейкърс със 128:123 над Мемфис Гризлис.

Джеймс завърши с 35 точки, 12 борби и 14 асистенции и бе в основата на обрата, който осъществиха домакините. Те изоставаха с 9 точки в средата на третата четвърт, но с усилията на Джеймс успяха да се върнат в мача, за да запишат третата си поредна победа и общо седма в 11 мача от началото на сезона в НБА.

Антъни Дейвис прибави 21 точки и 14 борби за Лейкърс, а японецът Руи Хачимура и новобранецът Далтън Кнехт се отчетоха с по 19 точки.

За тима на Мемфис, който игра без двамата си основни реализатори - Джа Морант и Дезмънд Бейн, с 29 точки завърши Джарън Джаксън, а Маркъс Смарт, Санти Алдама и Скоти Пипън-младши добавиха по 15 точки.

