Нощта на рекордите за Виктор Уембаняма, автор на 50 точки срещу Уизардс в НБА

Виктор Уембаняма направи изключително представяне при успеха на Сан Антонио Спърс над Вашингтон Уизардс с 139:130. Французинът премина границата от 50 точки за първи път в кариерата си.

Резултатът му е с десет точки повече от постижението, което той записа срещу Ню Йорк през март.

„Това е важна стъпка, все едно се присъединяваш към частен клуб“, заяви той след срещата.

Уемби подобри друг свой рекорд: броя на кошовете за 3 точки. Той успя да отблежи 8 от 16 опита. Така вече в три поредни мача, французинът е отбелязал 6 или повече коша от дълги разстояния. В продължение на три години само Стеф Къри, Клей Томпсън и Трей Йънг са успели да направят това него.

В последните три срещи и още повече снощи, французинът се превърна в смъртоносно оръжие. Безкомпромисен в защита и смел в атака, европеецът отвъд океана, продължава своята трансформация. Уембаняма остави своя отпечатък, отбелязвайки три точки с първия си кош 40 секунди след началото на срещата, а на полувремето вече имаше 24.

