Йонас Вингегаард облече жълтата фланелка след победа в 11-ия етап на Тур дьо Франс

Датчанинът Йонас Вингегаард завърши безкомпромисното представяне на Джъмбо-Висма в Алпите, за да се пребори за жълтата фланелка на лидер в Обиколката на Франция, измествайки от върха досегашния лидер и действащ двукратен шампион Тадей Погачар (ОАЕ Тим Емиратс).

Натискът на Джъмбо в днешния 11-и етап от Тур дьо Франс стартира на дъното на Кол дьо Галибие при 58 оставащи км до края, като Вингегаард и съотборникът му Примож Роглич се редуваха, за да ускорят напред – това принуди Погачар да съкращава всеки техен ход, което доведе и до разход на енергия за словенеца.

Тази последователност от малки усилия се отплати, когато при 4.5 км до края, Вингегаард направи решителния си ход. Погачар не успя да отвърне и когато Герант Томас (Инеос Гренадиерс) също мина без съпротива, беше ясно, че словенецът е в огромни неприятности. Вингегаард се откъсна напред, за да постигне паметна победа. Ще се появят въпроси сега дали Погачар е действал разумно да преследва Роглич толкова напористо, имайки предвид че Вингегаард е основният му фокус, и защо направи смела атака на Галибие, когато можеше да извлече позитиви от изчакването на свои съотборници.

The last few metres of Jonas Vingegaard's incredible ride in slow-motion!



Regardez au ralenti les derniers mètres du show de Jonas Vingegaard !#TDF2022 pic.twitter.com/LAu11DX68X