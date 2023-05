Юго Лорис и Райън Сесеньон ще отсъстват до края на сезона

Вратарят и капитан на Тотнъм Юго Лорис ще пропусне оставащите мачове до края на сезона във Висшата лига заради контузия на бедрото, съобщиха от клуба в петък.

Световният шампион с Франция от 2018 година, който наскоро се оттегли от националния отбор, получи травмата на 23 април, по време на кошмарното първо полувреме на мача срещу Нюкасъл (1:6), в което той получи пет гола за 21 минути, преди да бъде сменен.

36-годишният футболист пропусна последните два мача на "шпорите" и "ще отсъства до края на сезона", заяви временният мениджър Райън Мейсън преди гостуването на Кристъл Палас в събота. На вратаря му остава само година договор с Тотнъм, но Мейсън не искаше да говори за бъдещето на играча.

Райън Сесеньон също няма да играе в оставащите мачове на "шпорите" поради травма в бедрото. За последно той игра при шампионатния успех над Манчестър Сити с 1:0 в Лондон през февруари. Въпреки че се подложиха на операции Ив Бисума (глезен) и Емерсон Роял (коляно) може и да играят за столичния тим до края на сезона. Оливър Скип е на разположение за тима, след като бе изритан в главата от Диого Жота в последния шампионатен мач. Родриго Бентанкур, който получи контузия на коляното през февруари също няма да играе до края на сезона.

Тотнъм е в серия от четири мача без победа в първенството и е на 9 точки от Манчестър Юнайтед, който е на четвъртото място, което е последното, което дава право на участие в Шампионската лига.

Мейсън отдаде дължимото на "страхотния" мениджър на Кристъл Палас Рой Ходжсън, който му позволи да изиграе единствения си мач за националния отбор на Англия през 2015 година.

“I think what we can see from the first two performances is that we've got a group that is working hard, working for each other...”



