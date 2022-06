Юкико Инуи триумфира с втора титла на Световното първенство по артистично плуване

Японката Юкико Инуи спечели втория си златен медал в артистичното плуване от Световното първенство по плувни спортове, което се провежда в Будапеща, Унгария.

След титлата си в техническата програма днес Инуи триумфира и във волната програма с резултат от 95.36 точки.

Среброто и бронза пък останаха съответно за Марта Фиедина от Украйна и Евангелия Платаниоти от Гърция, с което изцяло се повтори призовата тройка от надпреварата в техническата програма.

