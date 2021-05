Задържаният в Минск самолет излетя по маршрута си към Вилнюс

Самолетният полет на компания "Райънеър", който беше насилствено отклонен в Минск от властите на Беларус, е получил разрешение да продължи към Литва, заявиха от Европейската комисия.

"Страхотна новина за всички, особено за семействата и приятелите на хората на борда", написа в Туитър комисарят по транспорта Адина Валеан.

The @Ryanair flight took off just now from Minsk bound for Vilnius. Great news for everyone especially the families and friends of people onboard.