Сериoзен международен отзвук след отклонения в Беларус самолет

Гръцкото външно министерство публикува изявление, остро осъждащо принудителното отклоняване на полета на пътнически самолет на компанията "Райънеър" по маршрут Атина-Вилнюс до Минск, Беларус.

"Гърция категорично осъжда държавното отвличане, което се случи днес и доведе до принудителното кацане на "Райънеър" FR 4978, който изпълняваше полет по маршрута Атина-Вилнюс, в Минск, Беларус. На борда на самолета имаше общо 171 пътници, 11 от които са гръцки граждани. Този акт, който застраши живота на всички пътници, е неприемлив. Призоваваме за незабавно освобождаване на самолета и всички пътници, за да могат да достигнат крайната си дестинация.", се казва от ведомството.

"Осъждаме незаконния арест на белоруския активист Роман Протасевич, който е заплашен от смъртно наказание в Беларус. Г-н Протасевич беше част от делегация, водена от лидера на беларуската опозиция Святлана Тихановская, която наскоро присъства на форум в Делфи.

За Гърция защитата на основните ценности като демокрацията, върховенството на закона и правата на човека е въпрос на принцип. Ние вярваме, че подобни практики, които ни връщат към други времена и които не са подходящи за никоя цивилизована държава, не трябва да остават без отговор.", пишат още от външното министерство на Гърция.

Гръцката страна е в тясна координация с останалите държави-членки на ЕС и очаква този въпрос да бъде подробно разгледан на предстоящия Европейски съвет, се допълва в позицията.

Френският външен министър призова европейските държави да отговорят решително на действията на Минск.

Льо Дриан нарече принудителната промяна в курса на полета от беларуските власти "недопустима".

"Нуждаем се от решителна и единна реакция от европейските страни," каза той и призова за незабавно разрешение за напускане на Беларус "за всички пътници от този полет, включително евентуалните беларуски опозиционери".

9 френски граждани са летели на борда на самолета, който кацна принудително по решение на властите в Минск, съобщи телевизионният канал BFM, позовавайки се на дипломатически източник.

Великобритания предупреди Беларус, че принудителното отклоняване в Минск на полет на "Райънеър" от Атина до Вилнюс, с издирван опозиционен активист на борда, ще има "сериозни последици".

Обединеното кралство е разтревожено от съобщенията за ареста на журналиста Роман Протасевич и обстоятелствата, довели до принудителното му задържане в Минск, написа в Туитър външният министър на Великобритания Доминик Рааб.

Координираме се с нашите съюзници. Това необичайно действие на (президента Александър) Лукашенко) ще има сериозни последици, допълни министърът.

