Скандал след отклонен самолет в Минск, заточен опозиционер бил на борда

Снимка: БГНЕС

Слушай новината

Вашият браузър не подържа audio

Най-висшите представители на Европейския съюз предупредиха Беларус, че ще носи отговорност за съдбата на самолетен полет, отклонен за Минск и поискаха всички пътници да бъдат освободени.

"Ние считаме правителството на Беларус отговорно за сигурността на всички пътници и на самолета," написа в Туитър шефът на външната политика на ЕС Жозеп Борел.

We hold the government of Belarus responsable for the security of all passengers and the aircraft.

ALL passengers must be able to continue their travel immediately. (2/2) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 23, 2021

"Всички пътници трябва да могат да продължат пътуването си незабавно", каза той, като поиска освобождаването на заточения опозиционен активист Роман Протасевич.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен повтори този призив.

"Всички пътници трябва да могат да продължат пътуването си до Вилнюс незабавно и тяхната безопасност да бъде гарантирана", каза тя в отделен туит.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

И предупреди: "Всяко нарушение на правилата за международен въздушен транспорт трябва да носи последствия."

"Разследването на инцидента от Международната организация за гражданска авиация (ICAO) ще бъде от съществено значение", заяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

Самолетът на "Райънеър" пътуващ от Атина до Вилнюс, кацна на летището в Минск след получаване от пилотите на сигнал, че на борда има взривно устройство.

В ефира на литовското национално радио LRT представител на държавната компания Lietuvos oro uostai Лина Бейшене заяви, че представителите на литовската гражданска авиация не разполагат с информация за бомба на борда на самолета и причината за кацането в Минск бил конфликт в полет между един от пътниците и член на екипажа.

Беларус трябва незабавно да обясни предполагаемия арест на опозиционния активист Роман Протасевич (на снимката), след като полетът му беше принуден да извърши аварийно кацане в Минск, заяви висш служител на външното министерство на Германия.

"Нуждаем се от незабавно обяснение от правителството на Беларус относно отклоняването на полет на "Райънеър" в рамките на ЕС до Минск и предполагаемото задържане на журналист", написа държавният секретар на външното министерство Мигел Бергер в Tуитър.