Запалиха олимпийския огън в Гърция

Олимпийският огън за Игрите в Париж беше запален във вторник в средата на деня в античния град Олимпия в Гърция точно 101 дни преди официалното откриване на Игрите.

Заради облачното небе на мястото на провеждането на първите Олимпийски игри запалването на огъня не успя да стане чрез слънчевите лъчи, каквато е античната традиция, а бе осъществено с резервния пламък, който беше запазен от генералната репетиция в понеделник.

Гръцката актриса Мари Мина, изпълняваща роля на върховна жрица, запали огъня за старта на щафетата му от Гърция към Франция.

Председателят на организационния комитет на Игрите Тони Естанге припомни ролята на Пиер дьо Кубертен - създател на съвременните олимпийски игри, и изтъкна значимостта на олимпийския огън.

Първият факлоносец бе олимпийският шампион по академично гребане от Гърция Стефанос Нтускос, като той предаде факлата на френската олимпийска шампионка в плуването Лор Манаду. Огънят ще бъде носен от 600 души, които ще преминат през 13 региона на Гърция, през 7 острова, през 43 града, през 5 общини и 10 археологически площадки в два Олимпийски музея (Атина и Солун).

Олимпийският огън ще премине през 5202 км на гръцка територия, както и около 1043 км по море. На 26 април огънят ще се върна в Атина, от където ще бъде предаден на организаторите на Олимпийските игри в Париж. На следващия ден ще замине за Франция на борда на 120-годишния кораб "Белем", като на 8 май трябва да пристигне в Марсилия. Олимпийският огън ще бъде посрещнат на грандиозна церемония, на която се очаква да присъстват близо 150 000 човека.

