Желанието на Меси е да се завърне в Барселона, заяви неговият баща след среща с президента на клуба Лапорта

Бащата и агент на Лионел Меси - Хорхе Меси, се срещна с президента на Барселона Жоан Лапорта. След срещата, той е заявил, че синът му иска да се завърне при каталунците.

Срещата бе уловена на видео от испанския журналист Тони Хуанмарти, което Фабрицио Романо сподели и написа, че от Ла Лига са одобрили представения от Барса план за Меси.

Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo's return after La Liga approved the plan.



More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead.



