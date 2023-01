Жоао Кансело пристигна в Мюнхен и ще премине медицински прегледи за трансфера си в Байерн

В края на зимния трансферен прозорец Байерн Мюнхен с офанзива за привличането на Жоао Кансело от Манчестър Сити.

Португалският бранител ще премине медицински прегледи преди да бъде отдаден под наем на баварците до края на сезона. В договора ще има и опция за откупуване на играча срещу 70 млн. евро.

João Cancelo has just landed in Munich in order to undergo medicals later tonight as sign as new Bayern player. #FCBayern



@Sky_Torben @SkySportDEpic.twitter.com/KdvdoLmo7R