10 факта, които може би сте пропуснали от финала на ШЛ

Пред препълнения „Стад дьо Франс“ в Париж Реал Мадрид спечели своя 14 трофей от Шампионската лига, след като победи Ливърпул с 1:0 във финала в събота вечерта.

Нощта беше много вълнуваща, но и изпълнена с безброй събития, които един фен може да пропусне. Ето 10 от тях, които може би не сте забелязали.

1. Сълзотворен газ е бил използван срещу феновете на Ливърпул преди началото на мача

Началото на двубоя беше забавено с 36 минути. Според The ​​Athletic привърженици на „червените“ с билети не са успели да влязат на стадиона, въпреки че са били на опашка навън повече от два часа. Сълзотворен газ е бил използван от органите на реда, заради безредици пред стадиона.

Първоначално забавянето трябваше да е в рамките 15 минути. По-късно обаче времето за изчакване беше удължено, което принуди и двата отбора да излязат от тунела и да направят втора загрявка.

По време на мача от Ливърпул излязоха с официално изявление с искане за официално разследване на проблемите преди мача с феновете.

Third video I have seen on why #UCLfinal has been delayed. Liverpool and Real Madrid delay will now be atleast 30 minutes. Tear gas used outside of Champions League Finalpic.twitter.com/Bl2CLShizl — BetOnSports (@BetOnSports2Win) May 28, 2022

2. Тенис звездата Рафаел Надал получи бурни аплодисменти от феновете на Реал Мадрид

Тенис звездата Рафаел Надал получи бурните аплодисменти от феновете на Реал Мадрид, когато испанецът беше показан на големия екран на стадиона преди началото на финала. Надал е запален фен на “кралския“ клуб и присъства на „Стад дьо Франс”, за да покаже подкрепата си за тима, въпреки че му предстоеше мач от Ролан Гарос.

Rafa Nadal has a French Open match tomorrow but that's not stopping him from supporting Real Madrid pic.twitter.com/KewI9j0ABC — B/R Football (@brfootball) May 28, 2022

3. Представянето на Ибрахима Конате срещу Винисиус през първото полувреме

Феновете на Ливърпул бяха леко притеснени, след като видяха името на Ибрахима Конате сред титулярите, вместо Жоел Матип. Тези опасения обаче бързо изчезнаха след успешното му представяне срещу крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Конате спечели овациите на феновете, след като успя да си открадне топката от своя опонент по крилото.

4. Върджил ван Дайк игра като централен нападател в последните минути

В стремежа си да стигне поне до изравнително попадение в края на мача мениджърът Юрген Клоп нареди на защитника Върджил ван Дайк да заиграе като централен нападател. В този момент, разбира се, нямаше никакво значение, че Ливърпул имаше на терена Мохамед Салах, Диого Жота, Роберто Фирмино и Садио Мане. Експериментът в крайна сметка не проработи.

5. Легендата на Реал Мадрид Раул успокои мениджъра на Ливърпул Юрген Клоп

Бившият нападател на Реал Мадрид Раул утеши мениджъра на Ливърпул Юрген Клоп, докато той и отборът му гледаха как опонентите им вдигат трофея от Шампионската лига. Целият отбор на Ливърпул изчака „кралския клуб“ на терена, за да вдигне трофея, преди да аплодират опонентите си и да се върнат в тунела.

Klopp and his players stand together to watch Real lift the trophy before disappearing down the tunnel. Raul goes across to console Klopp on the way off pic.twitter.com/g8H2XHWDPR — James Pearce (@JamesPearceLFC) May 28, 2022

6. Отборът-победител в ШЛ направи шпалир

Отборът, който победи във финала, Реал Мадрид направи шпалир в знак на уважение към Ливърпул, след като „червените“ загубиха финала.

7. Феновете на Реал Мадрид купонясваха до малките часове на сутринта в испанската столица

Единственото, което се очаква днес от феновете на Реал Мадрид, е да си починат. Причината са лудите купони в Испания след празненствата чак до зори.

8. Барселона поздрави Реал Мадрид

Вечните съперници на Реал Мадрид показаха класа. Този път те демонстрираха феърплей като поздравиха големия си противник в Испания за триумфа в Шампионската лига.

Congratulations to Real Madrid for the @ChampionsLeague title won tonight at the Stade de France. — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 28, 2022

9. Лука Дончич подкрепи Реал Мадрид

Баскетболната звезда на Далас Маверикс от НБА поздрави Реал Мадрид за 14-ата победа в Шампионската лига.

10. Рекордът на вратаря Тибо Куртоа

Деветте спасявания на вратаря на Реал Мадрид Тибо Куртоа срещу Ливърпул са повече от всеки друг страж, записал участие във финал на Шампионска лига, откакто се води подобна статистика (около 20 години).

