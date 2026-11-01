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19,49% от избирателите в област Смолян са упражнили правото си на глас към 16.00 ч.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Президентски Избори 2026
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1949 избирателите област смолян упражнили правото глас 1600
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С близо 3% е по-висока избирателната активност на балотажа в Смолянска област към 16.00 часа. Към този час са гласували 19,49% от избирателите, а миналата неделя по същото време активността е била 16,63%.

Правото си на глас са упражнили 18 134 граждани от общо 93 037 по избирателни списъци. Избирателните секции в областта са 268, като пет от тях са в лечебни заведения, а една в Дома за стари хора в Смолян.

Три са подвижните секции в общините Мадан, Рудозем и Баните. В 130 секции на територията на областта се гласува с машини, като в 15 машините са по две. В останалите секции се гласува с хартиена бюлетина. До този момент изборите протичат спокойно, обобщиха от РИК - Смолян.

#избирателна активност #Смолян

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