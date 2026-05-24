24 часа българска литература озвучават площад "Славейков"

По случай Празника на просветата в продължение на 24 часа в литературното сърце на столицата – площад „Славейков“, звучеше българска литература. В шестото издание на инициативата „Да поЧетем“ участваха съвременни български писатели, артисти, културни дейци и доброволци.

Целта на литературния маратон е да насърчи четенето и да създаде модерен прочит на Празника на българската азбука, просвета и култура.

Симона Василева, организатор:„Досега всяка година експериментираме с нова програма. През годините какво ли не сме правили – от рап изпълнения на литература до 3D мапинг и всичко възможно. Тази година си поставихме предизвикателството в продължение на 24 часа от площада да звучи литература във всякакви формати – от автори, доброволци, актьори, както и в аудиоформат.“ Катя Антонова, автор: „И тазгодишното събитие, и миналогодишното, и всяко едно от тези събития е много вълшебно и топло, но тази година е и доста амбициозно, тъй като дълъг период ще бъде посветен на четенето. Наистина аплодирам тази инициатива. Мисля, че се получава прекрасно, времето е с нас. Бих искала да кажа на хората, че българският език е едно голямо наше богатство и е хубаво да се стремим да го пазим.“