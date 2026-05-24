БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" –...
Чете се за: 03:05 мин.
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Чете се за: 01:22 мин.
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

24 МАЙ – ПРАЗНИКЪТ НА БУКВИТЕ

24 часа българска литература озвучават площад "Славейков"

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Запази
24 часа българска литература озвучават площад "Славейков"
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

По случай Празника на просветата в продължение на 24 часа в литературното сърце на столицата – площад „Славейков“, звучеше българска литература. В шестото издание на инициативата „Да поЧетем“ участваха съвременни български писатели, артисти, културни дейци и доброволци.

Целта на литературния маратон е да насърчи четенето и да създаде модерен прочит на Празника на българската азбука, просвета и култура.

Симона Василева, организатор:„Досега всяка година експериментираме с нова програма. През годините какво ли не сме правили – от рап изпълнения на литература до 3D мапинг и всичко възможно. Тази година си поставихме предизвикателството в продължение на 24 часа от площада да звучи литература във всякакви формати – от автори, доброволци, актьори, както и в аудиоформат.“

Катя Антонова, автор: „И тазгодишното събитие, и миналогодишното, и всяко едно от тези събития е много вълшебно и топло, но тази година е и доста амбициозно, тъй като дълъг период ще бъде посветен на четенето. Наистина аплодирам тази инициатива. Мисля, че се получава прекрасно, времето е с нас. Бих искала да кажа на хората, че българският език е едно голямо наше богатство и е хубаво да се стремим да го пазим.“

"БНТ: Коя ти е любимата книжка на Катя Антонова? Защо я харесваш като автор?

Боряна: „Нямам любима, честно казано. Харесвам я като автор, защото пише много забавно и защото ми харесва нейната позитивна енергия.“

- Често ли четеш книги?

- Да, обожавам. Това ми е любимото занимание, след като се прибера от училище.“

- Защо според теб е важно да четем книги? С какво ни обогатяват и развиват като личности?

- Първо – с думи и речник. За мен книгите са толкова различни светове.“

Албена Павлова: „Дойдохме, за да покажем на дъщеря ни какво богатство имаме, защото на нея ѝ предстои да бъде първи клас.“

„Ние вкъщи четем достатъчно. Надявам се и другите хора да го правят. Лично ние учим дъщеря си да чете, да рецитира, да пее – всичко, в което използваме буквите.“

Елиза Василева: „Вярвам, че намираме нови начини да отделяме време през деня си за четене на книги и за достъп до истории. Не е задължително да държим книга в ръка – може да е аудиокнига или електронен четец. Иска ми се да вярвам, че все повече и все по-млади хора имат достъп до литература.“

#да поЧетем #на 24 май #площад "Славейков"

Водещи новини

На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите братя Кирил и Методий
На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Върви народе, възродени..." – празнично шествие за 24 май в София "Върви народе, възродени..." – празнично шествие за 24 май в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" – първата българска печатна книга е издадена в Рим СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" – първата българска печатна книга е издадена в Рим
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Бедствието във Велико Търново: Доброволци се включват в...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бедственото положение в Габровска област остава: В Севлиево...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ