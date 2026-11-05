29-годишен мъж е задържан заради стрелба с газов пистолет в столичния квартал "Младост"

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж, стрелял с газов пистолет в столичния квартал "Младост".

Събраните до момента доказателства сочат, че на 4 ноември 2026 г. около 21.00 ч. обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Мъжът е излизал четири пъти на терасата и стрелял с газ-сигнален пистолет във въздуха. Деянието му се отличава с изключителна дързост.

По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.