44 юристи призовават прокуратурата да протестира присъдата на насилниците на животни от Свищов

44 адвокати, юристи и бивши съдии подкрепиха позиция на Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ) с искане прокуратурата да протестира присъдата по делото за системни изтезания и убийства на животни в Свищов. Срокът за протест изтича на 4 ноември.

На 20 октомври Районният съд в Свищов наложи ефективни наказания лишаване от свобода — 2 години за Анита Вачкова и 2 години и 4 месеца за Детелин Аврамов. Присъдата обхваща 81 деяния на жестокост към животни между 2014 г. и май 2024 г. Според анализа на видеодоказателствата, предоставени от КАЖИ, убитите животни са стотици. Изтезанията и убийствата са заснемани за продажба на съдържание със сексуално предназначение, известно като “кръш фетиш”.

По-тежките наказания за жестокост към животни, приети през 2025 г., не могат да се прилагат със задна дата. Но според КАЖИ приложимият закон е позволявал по-високи наказания.

След като подсъдимите признали фактите по обвинението, делото е разгледано по съкратен ред и отделните наказания са намалени с една трета. След това съдът е приложил предвиденото в Наказателния кодекс правило, според което при такава съвкупност от престъпления наказанията не се събират, а се определя едно общо наказание, равно на най-тежкото от тях. Законът обаче позволява общото наказание да бъде увеличено с до една втора — възможност, която съдът не е използвал.

КАЖИ поставя следните въпроси:

- Защо при 81 деяния на жестокост и стотици убити животни прекият извършител получава по-леко наказание от подбудителя и помагача?

- Защо наказанията за създаване, продажба и разпространение на порнографски материали са определени на или близо до законовия минимум от три години, а не на максимума от 6, въз основа мащаба и тежестта на престъпленията?

- Защо съдът не е използвал възможността по чл. 24 НК да увеличи общото наказание с до една втора при две тежки продължавани престъпления?

- Защо четири дни преди заседанието, от който само 1 пълен работен ден, за 6 минути и 28 секунди са генерирани осем поредни протокола за избор на съдебни заседатели и имали ли са окончателно избраните достатъчно време да се запознаят с доказателствата?

- Отделно КАЖИ настоява прокуратурата да провери защо обвинението за порнографски материали обхваща само 15 видеофайла, при положение че според анализа на организацията сексуалното предназначение е характерно за всички записи. За избора на заседателите е сезиран Инспекторатът към ВСС; искането е за проверка, без предварителни твърдения за нарушение.

„Животните, които са били измъчвани и убити, вече не можем да спасим. Но можем да настояваме страданието им да не бъде омаловажено и държавата да направи необходимото, за да защити други животни“, заявяват от КАЖИ.

Организацията възнамерява да предложи законодателна промяна, позволяваща съдът да забранява на осъдени за жестокост лица да притежават и отглеждат животни, включително доживотно при особено тежки случаи.