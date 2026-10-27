44 юристи призовават прокуратурата да протестира присъдата на насилниците на животни от Свищов

44 адвокати, юристи и бивши съдии подкрепиха позиция на Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ) с искане прокуратурата да протестира присъдата по делото за системни изтезания и убийства на животни в Свищов. Срокът за протест изтича на 4 ноември.
На 20 октомври Районният съд в Свищов наложи ефективни наказания лишаване от свобода — 2 години за Анита Вачкова и 2 години и 4 месеца за Детелин Аврамов. Присъдата обхваща 81 деяния на жестокост към животни между 2014 г. и май 2024 г. Според анализа на видеодоказателствата, предоставени от КАЖИ, убитите животни са стотици. Изтезанията и убийствата са заснемани за продажба на съдържание със сексуално предназначение, известно като “кръш фетиш”.
По-тежките наказания за жестокост към животни, приети през 2025 г., не могат да се прилагат със задна дата. Но според КАЖИ приложимият закон е позволявал по-високи наказания.
След като подсъдимите признали фактите по обвинението, делото е разгледано по съкратен ред и отделните наказания са намалени с една трета. След това съдът е приложил предвиденото в Наказателния кодекс правило, според което при такава съвкупност от престъпления наказанията не се събират, а се определя едно общо наказание, равно на най-тежкото от тях. Законът обаче позволява общото наказание да бъде увеличено с до една втора — възможност, която съдът не е използвал.
КАЖИ поставя следните въпроси:
„Животните, които са били измъчвани и убити, вече не можем да спасим. Но можем да настояваме страданието им да не бъде омаловажено и държавата да направи необходимото, за да защити други животни“, заявяват от КАЖИ.
Организацията възнамерява да предложи законодателна промяна, позволяваща съдът да забранява на осъдени за жестокост лица да притежават и отглеждат животни, включително доживотно при особено тежки случаи.