5 по 5 на Виктор Уембаняма върна Сан Антонио Спърс на победния път в НБА

След като изживя един от най-лошите мачовете в кратката си кариера в Националната баскетболна асоциация срещу Оклахома Сити Тъндър, Виктор Уембаняма отговори на критиките по възможно най-категоричния начин. Френската суперзвезда постигна зашеметяващото постижение от 5 по 5 - 25 точки, 9 борби, 7 асистенции, 5 чадъра и 5 откраднати топки, за победата на Сан Антонио Спърс като гост на Юта Джаз със 106:88.

20-годишният център записа веднъж такъв личен резултат и миналия сезон, като вече е един от тримата, правейки го повече от веднъж. Двамата над него са Хакийм Олайджуон с 6 и Андрей Кириленко с 3.

39-годишният Крис Пол добави "дабъл-дабъл" - 19 точки и 10 асистенции за успеха на Спърс, а Колин Секстън се отчете с 16 точки за Джаз, в отсъствието на звездата Лаури Марканен, който пропусна двубоя заради болки в гърба.

Мемфис Гризлис заби още един пирон в ковчега на надеждите на Милуоки Бъкс за добър сезон, след като тимът от Западната конференция се нуждаеше само от първата четвърт да прекъсне своята серия от две поредни загуби с крайното 122:99. Лошият старт на сезона за "елените" продължава и те вече са предпоследни на Изток с една победа от 5 мача.

Джа Морант записа феноменален "трипъл-дабъл" - 26 точки, 10 борби и 14 асистенции за успеха на домакините, Санти Алдама добави 19 точки и 9 овладени под ринга топки, а Джейлън Уелс и Скоти Пипън-младши се отчетоха с 16.

За Бъкс Янис Антетокумпо бе на обичайното си ниво, записвайки "дабъл-дабъл" - 37 точки и 11 асистенции, но само Брук Лопес и Боби Портис минаха квотата от 10 точки - 12 и 11 съответно. Деймиън Лилард изигра ужасяващ мач в нападение, завършвайки с 4 точки от 8% успеваемост от игра.

Хюстън Рокетс също постигна изненадваща победа, надделявайки в тексаското дерби срещу миналогодишния вицешампион в НБА Далас Маверикс като гост със 108:102. Домакините изостанаха сериозно в първите три периода и оставиха надеждите си за обрат в последната четвърт, но "ракетите" удържаха на натиска на Лука Дончич и Клей Томпсън, които вкараха 15 и 8 точки съответно в последните 12 минути.

Джейлън Грийн бе най-резултатен за успеха на Хюстън с 23 точки и 12 борби - "дабъл-дабъл", Алперен Шенгюн и Дилън Брукс добавиха 17, като турчинът също постигна 12 овладени под ринга топки, а Тари Ийсън се отчете с 15 точки.

Дончич отново бе на върха за Маверикс с 29 точки, Кайри Ървинг добави 28, 8 борби и 7 асистенции, а Томпсън бе другия с над 10 точки - 12.

В последния двубой за вечерта Финикс Сънс победи за втори път от началото на сезона ЛА Клипърс като гост, този път със 125:119. "Слънцата" изоставаха с 21 точки в началото на третата четвърт, но благодарение на Девин Букър, който отбеляза 40 точки в днешния ден, успяха да сътворят феноменален обрат.

Ройс О'Нийл добави 21 точки за победата, а Кевин Дюрант се отчете с 18. Новакът Райън Дън пък записа най-добрия си мач в кратката си кариера в НБА, вкарвайки 16.

"Трипъл-дабъл" на Джеймс Харден - 25 точки, 10 борби и 13 асистенции, се оказа недостатъчен за тимът от Лос Анджелис, а заедно с него Норман Пауъл и Ивица Зубач също се отчетоха с повече от 20 точки - 23 и 22 съответно, като хърватинът добави и 12 овладени под ринга топки.

