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59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две коли и стълб

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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годишен шофьор загина катастрофа добрич ударил две коли стълб
Снимка: БТА
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Мъж на 59 години е загинал при катастрофа на ул. „Отец Паисий“ в Добрич, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 19:45 часа. Лекият автомобил, управляван от мъжа, се е блъснал последователно в два леки автомобила и в стълб. Водачът е загинал на място.

На мястото на инцидента работят екипи на полицията, „Пътна полиция“, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Електроразпределение Север“. По-рано на място е имало и екип на Спешна помощ.

Причините за катастрофата се изясняват.

Улицата е затворена за движение в посока от бул. „Добруджа“ към бул. „25 септември“.

#две коли #стълб #мъж загина #Добрич #катастрофа

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