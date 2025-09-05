8 ден бушува огънят в Национален парк "Рила"

Повече от седмица продължава да гори пожара в Национален парк "Рила". Заради високите температури през последните дни стихията увеличи засегнатите горски територии. Как ще продължи борбата с огъня днес?

"Към момента площта на пожара е над 500 декара. Като основно тя се развива на север, където има много скали и теренът е много тежък. На терен още от сутринта има над 80 човека. На северния фронт се опитваме с ръчни инструменти и с автомобили да се борим с огъня, това каза в "Денят започва" главен инспектор Юлиян Петров - ПБЗНС Благоевград.

И днес се очаква летателна техника. Петров изрази надежда тя да дойде на място към 10.00 часа.

През вчерашния ден заради силния вятър е имало задушлива миризма в Благоевград.

Няма опасност за населените места, успокоиха от пожарната.

