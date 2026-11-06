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Аарън Данкс за отсъствието на Венсан Компани: Не исках да променям нищо в Байерн

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Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
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Временният наставник на баварците говори за предизвикателството да води отбора, подкрепата на футболистите и възстановяването на белгийския специалист, чиято дата на завръщане остава неизвестна

аарън данкс отсъствието венсан компани исках променям нищо байерн
Снимка: БГНЕС
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Временният старши треньор на Байерн Мюнхен Аарън Данкс призна, че не е имал намерение да прави съществени промени в отбора след принудителното оттегляне на Венсан Компани заради здравословни проблеми. Английският специалист пое ръководството на баварците преди около две седмици и успя да запази доброто представяне на тима.

Компани продължава възстановяването си у дома след възпаление на мозъчните обвивки, което наложи временно да прекъсне треньорските си задължения. В негово отсъствие Данкс изведе Байерн до важни победи при гостуванията на Фрайбург и Атлетико Мадрид, а отборът допусна късно изравняване срещу Борусия Дортмунд.

Пред германското издание "Кикер“ Данкс призна, че неочакваната отговорност е била сериозно изпитание за него, но му е помогнала да натрупа ценен опит.

"Аз съм човек, който иска постоянно да се учи и да става по-добър. Това беше много добро предизвикателство за мен и за лидерските ми умения. Обстоятелствата обаче не бяха такива, каквито бих искал. Не мога да кажа, че съм бил щастлив от тази възможност, защото я получих заради заболяването на Венсан. Въпреки това приех отговорността и научих много за себе си“, сподели англичанинът.

Данкс подчерта, че основната му задача е била да съхрани принципите на работа, изградени от Компани през последните две години и половина. Макар да е направил отделни корекции в състава и тактическите решения, той не е искал да нарушава установения стил.

"Продължаваме да се придържаме към това, което изградихме през последните две години. За мен най-важното беше да запазя постигнатото. Не исках да променям нищо, да измислям нещо ново или да въвеждам различни идеи. Всичко беше свързано с процесите и навиците на отбора“, обясни временният наставник.

Специалистът отдаде голямо значение и на характера на футболистите, които според него са демонстрирали единство в трудния период.

"Най-много научих от самите играчи - от техния манталитет и начина, по който подхождат към всеки ден. Видях как се обединиха, за да се подкрепят взаимно в тази трудна ситуация. Техният характер, устойчивост и борбеност ме вдъхновиха и ми показаха какво е необходимо, за да се представяш на най-високо ниво“, заяви Данкс.

Спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд също изрази задоволство от работата на треньорския щаб и подчерта, че клубът е бил спокоен въпреки отсъствието на Компани.

"Знаем, че с Аарън и останалите треньори разполагаме с много добър екип. Нито за момент не сме изпитвали притеснение. Познаваме качествата на футболистите и принципите, които изградихме през последните две години и половина. Не се наложиха големи промени и за клуба е много важно да знае, че има хора, които могат да поемат отговорност в подобна ситуация“, коментира Фройнд.

Междувременно Данкс разкри, че е разговарял няколко пъти с Компани през последните дни и получените новини за възстановяването му са положителни.

"Проведохме няколко обнадеждаващи телефонни разговора. Той е позитивно настроен и се възстановява добре. Все още няма определена дата за завръщането му, но паузата за националните отбори ще ни даде възможност да оценим ситуацията. Готови сме и очакваме с нетърпение да се върне“, каза англичанинът.

Все още не е ясно дали белгийският специалист ще може да застане отново край тъчлинията за двубоя срещу Кьолн след международната пауза, или възстановяването му ще продължи по-дълго.

Преди това Байерн ще гостува на Майнц в събота, след което Данкс планира да се прибере за кратко при семейството си в Англия.

"Очаквам с нетърпение почивката“, призна той, след като през последните седмици трябваше да се справя не само с подготовката на отбора, но и с повишеното медийно внимание към новата си роля.

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#Аарън Данкс #ФК Байерн Мюнхен #Венсан Компани

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