Байерн Мюнхен надделя над Атлетико Мадрид на "Метрополитано“ и усложни задачата на "дюшекчиите“ в Шампионската лига

Байерн Мюнхен постигна ценна победа с 2:0 при гостуването си на Атлетико Мадрид в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Германският гранд демонстрира по-голяма ефективност и контрол върху играта, като стигна до успеха с попадения на Ленарт Карл и Конрад Лаймер през второто полувреме.

Поражението усложни задачата на водения от Диего Симеоне тим в битката за място сред първите осем отбора в общото класиране, които ще се класират директно за осминафиналите на турнира.

Срещата на "Метрополитано“ започна с минута мълчание в памет на починалия футболист на Тенерифе Хесус де Мигел, жертвите на железопътната трагедия в Урда и починал привърженик на Атлетико. В знак на почит не прозвуча и химнът на Шампионската лига.

Домакините започнаха активно и още във втората минута създадоха първата опасност пред вратата на Мануел Нойер. Александър Сьорлот спечели въздушно единоборство и продължи топката към Джулиано Симеоне, който намери Хулиан Алварес. Аржентинецът навлезе в наказателното поле и отправи удар към далечния ъгъл, но топката премина на сантиметри от целта.

Постепенно Байерн наложи контрол върху притежанието на топката и започна да притиска съперника с висока преса. Майкъл Олисе и Алфонсо Дейвис създаваха проблеми на испанската защита по фланговете, докато Хари Кейн участваше активно в организирането на атаките.

В 14-ата минута Атлетико отново погледна към противниковата врата. След поредица от корнери топката попадна в Пабло Бариос, който стреля от границата на наказателното поле, но ударът му рикошира в Том Бишоф и излезе в ъглов удар.

Германският шампион отговори с няколко опасни положения. В 22-рата минута Ленарт Карл получи отлично подаване от Дейвис в центъра на наказателното поле, но стреля над напречната греда. Малко след това Конрад Лаймер проби отдясно, преодоля съперник и отправи неточен удар.

В 27-ата минута Хари Кейн също беше близо до откриване на резултата. Английският нападател засече центриране на Лаймер, но не успя да нанесе достатъчно точен удар и топката премина покрай десния страничен стълб на Ян Облак.

Атлетико поиска дузпа след половин час игра, когато топката срещна рамото на Йошуа Кимих след действие на Алекс Баена в наказателното поле. Главният съдия Франсоа Летексие обаче прецени, че няма основание да посочи бялата точка.

До почивката Байерн продължи да владее инициативата, но защитата на домакините успяваше да затваря пространствата пред Облак. Така двата отбора се оттеглиха при нулево равенство въпреки високото темпо на двубоя.

Второто полувреме започна с нов натиск на гостите. Още в 46-ата минута Кимих отправи мощен удар от дистанция, но Облак реагира отлично и изби с юмруци. Малко по-късно Кейн също опита късмета си от границата на наказателното поле, но не намери очертанията на вратата.

Резултатът беше открит в 54-ата минута след груба индивидуална грешка в защитата на Атлетико. При атака на Байерн топката остана свободна в наказателното поле, а Робин Льо Норман се поколеба при опита си да я овладее. Ленарт Карл се възползва от ситуацията, отне кълбото и с техничен удар преодоля излезлия напред Облак за 0:1.

Попадението принуди Диего Симеоне да предприеме незабавни промени. На терена се появиха Коке, Канг-ин Лий и Адемола Лукман, които замениха Льо Норман, Сьорлот и Баена.

В 65-ата минута домакините получиха отлична възможност да възстановят равенството. Хулиан Алварес изведе Маркос Йоренте в наказателното поле, но Йонатан Та се намеси решително и затрудни испанския футболист при завършващия удар, след което Нойер улови топката.

Байерн обаче продължи да бъде по-опасният отбор. В 72-рата минута Дайо Упамекано отправи удар, който след рикошет в Джулиано Симеоне промени траекторията си. Облак демонстрира впечатляващ рефлекс и отклони топката в напречната греда.

Само две минути по-късно баварците нанесоха втория си удар. Хари Кейн намери Конрад Лаймер отдясно в наказателното поле. Австриецът финтира защитник, освободи си пространство и отправи изключително мощен удар, при който топката се отби в напречната греда и влетя в мрежата за 0:2.

След второто попадение Атлетико опита да реагира, а Симеоне потърси допълнителна свежест в нападение с включването на Джонатан Дейвид и Мендоса.

В 77-ата минута домакините имаха претенции за дузпа след контакт между Йосип Станишич и Джулиано Симеоне в наказателното поле, но съдията остави играта да продължи.

Малко след това Байерн стигна и до трето попадение, което обаче не беше зачетено. След центриране на Лаймер Дайо Упамекано влезе в единоборство с Марк Пубил, който изпрати топката в собствената си врата. Съдията отсъди нарушение в атака на френския защитник, а решението беше потвърдено след проверка с ВАР.

in Madrid An excellent away performance https://t.co/u8SLNFLnqw — FC Bayern (@FCBayernEN) November 3, 2026

В заключителните минути гостите имаха още една добра възможност. Нейтън Браун стреля ниско от наказателното поле, но Облак се намеси и предотврати трето попадение. В ответната атака Маркос Йоренте центрира към Давид Ханцко, който обаче не успя да нанесе точен удар.