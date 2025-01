Адам Фантили записа първи хеттрик в кариерата си при успеха на Кълъмбъс над Торонто

Адам Фантили отбеляза отбеляза първи хеттрик в кариерата си и гостуващият Кълъмбъс Блу Джакетс спечели с 5:1 срещу Торонто Мейпъл Лийфс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така Кълъмбъс остана четвърти в Столичната дивизия със седем точки зад Ню Джърси Девилс.

Лука Дел Бел Белуз записа гол и асистенция, а Джеймс ван Риймсдайк отбеляза последното попадение за Блу Джакетс, които спечелиха седем от последните си девет мача (7-1-1). Елвис Мерзликинс пък спаси 28 удара на вратата на Кълъмбъс и така неговият тим е с баланс 1-1-1 след три от четири поредни гостувания.

Остин Матюс вкара гол и Денис Хилдеби направи 14 спасявания за Торонто, който стигна до края на серията си от три поредни победи в Лигата. Мейпъл Лийфс са лидери в Атлантическата дивизия с три точки пред действащия шампион Флорида Пантърс и девет пред Тампа Бей Лайтнинг.

FANTILLI FILLS THE NET️



Adam Fantilli collects his first career hat trick in front of family and friends!



Hat Trick Challenge presented by @AstraZenecaUS pic.twitter.com/EZNC00Fb2k