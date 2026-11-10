БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започна разчистването на АМ „Тракия“:...
Чете се за: 01:07 мин.
11 ноември е Ден на национален траур
Чете се за: 00:30 мин.
Националното следствие поема разследването на двете тежки...
Чете се за: 02:10 мин.
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ...
Чете се за: 01:10 мин.
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница,...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница:...
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
Чете се за: 03:47 мин.
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море,...
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 12 души са загинали, а 51 са ранени. В инцидента са участвали 86 превозни средства ***

Адриан Андреев достигна до втория кръг на турнир от сериите "Чалънджър" в Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Победа за българския тенисист в Херсонисос.

адриан андреев класира четвъртфиналите сингъл двойки порто
Снимка: БТА
Слушай новината

Адриан Андреев достигна до втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният софиянец, който премина през пресявките, надигра друг квалификант в лицето на Бенжамен Пиетри (Франция) с 6:2, 7:2(1) за два часа и 17 минути.

В първия сет Андреев реализира три пробива срещу само един на съперника, докато във втората част се стигна до трайбрек, в който българинът даде само точка на французина и се класира без проблем за следващата фаза.

Там опонент на Адриан Андреев ще бъде третият поставен Раул Бранкачо (Италия), 222-ри в световната ранглиста. До момента в турнира българинът е заработил 7 точки за класацията на ATP, в която през тази седмица заема 584-тото място.

Утре Андреев и Владислав Орлов (Украйна) ще стартират в надпреварата на двойки срещу друг българин - Алекс Ганчев, и Саша Маес (Люксембург).

#Адриан Андреев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 пряко по БНТ 3 и на сайта ни
2
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 пряко по БНТ 3 и...
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден...
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София и Бургас, задействаха BG-ALERT
4
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в посока София...
Всички пострадали, приети в болницата в Ямбол, са стабилизирани
5
Всички пострадали, приети в болницата в Ямбол, са стабилизирани
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
6
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
3
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
4
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 пряко по БНТ 3 и...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Тенис

Лиа Каратанчева и Беатрис Спасова продължават към четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Херсонисос (Гърция)
Лиа Каратанчева и Беатрис Спасова продължават към четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Херсонисос (Гърция)
Жо-Вилфрид Цонга: Гаел Монфис е правилният човек за капитан на Франция, който може да обедини играчите и да генерира още повече ентусиазъм Жо-Вилфрид Цонга: Гаел Монфис е правилният човек за капитан на Франция, който може да обедини играчите и да генерира още повече ентусиазъм
Чете се за: 02:05 мин.
Скандал на Финалите на WTA, тв коментатор отправи обидни думи по адрес на Сабаленка Скандал на Финалите на WTA, тв коментатор отправи обидни думи по адрес на Сабаленка
Чете се за: 02:20 мин.
Яник Синер се надява да може да играе на Откритото първенство на Австралия Яник Синер се надява да може да играе на Откритото първенство на Австралия
Чете се за: 02:00 мин.
Осемте най-добри тенисисти за сезона посягат към титлата от Финалния турнир в Торино Осемте най-добри тенисисти за сезона посягат към титлата от Финалния турнир в Торино
Чете се за: 12:22 мин.
ФАФА - България и Фондация "ПЕПЕ - Петър Делев“ осигуриха финансова подкрепа за тенисиста Пламен Павлов ФАФА - България и Фондация "ПЕПЕ - Петър Делев“ осигуриха финансова подкрепа за тенисиста Пламен Павлов
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ „Тракия“ (ОБЗОР) 10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ „Тракия“ (ОБЗОР)
Чете се за: 09:12 мин.
У нас
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур 11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Министерство на здравеопазването: 11 са загиналите при катастрофата на магистрала "Тракия" Министерство на здравеопазването: 11 са загиналите при катастрофата на магистрала "Тракия"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ "Тракия":...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Регионални
От първо лице за ужаса на „Тракия“: Свидетел на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Следствието ще установи причините за катастрофите на АМ...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ