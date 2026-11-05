БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени...
Чете се за: 03:22 мин.
Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина
Чете се за: 01:10 мин.
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха...
Чете се за: 01:00 мин.
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за...
Чете се за: 02:12 мин.
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Адриан Андреев отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" в Таранто

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

25-годишният българин загуби от Матео Мартино (Франция) с 4:6, 6:2, 5:7.

Адриан Андреев отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" в Таранто
Слушай новината

Адриан Андреев допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Таранто (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният българин, който премина през квалификациите, отстъпи пред Матео Мартино (Франция) с 4:6, 6:2, 5:7 за два часа и 52 минути на корта.

Андреев пропиля пробив аванс в началото на първия сет, а при изоставане от 4:5 допусна нов брейк и изостана в общия резултат. Във втората част софиянецът спечели пет поредни гейма от 0:1 до 5:1 и на собствен сервис прати срещата в решаващ сет. В него след размяна на по два пробива се стигна до равенство 5:5, но тогава французинът спечели два поредни гейма и затвори срещата в своя полза.

Въпреки поражението българинът заработи 7 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 631-вото място, както и 910 евро от наградния фонд на надпреварата.

# Адриан Андреев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
1
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на МБАЛ - Хасково в подкрепа на директора на болницата
3
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на МБАЛ...
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати за ВСС, които не са от квотата на ГЕРБ и ДПС
4
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати...
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
5
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Държавата увеличава от 50 на 70% компенсациите за бизнеса с високо потребление на ток
6
Държавата увеличава от 50 на 70% компенсациите за бизнеса с високо...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
5
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
6
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...

Още от: Български тенис

Изабелла Шиникова приключи участието си и на двойки на тенис турнира от сериите WTA 125 в Луанда
Изабелла Шиникова приключи участието си и на двойки на тенис турнира от сериите WTA 125 в Луанда
За шеста поредна година ТК Дема спечели титлата от Държавното отборно първенство по тенис за жени За шеста поредна година ТК Дема спечели титлата от Държавното отборно първенство по тенис за жени
Чете се за: 01:27 мин.
Юлия Стаматова достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) Юлия Стаматова достигна до полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Анталия (Турция)
Чете се за: 01:00 мин.
Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки в Тайван Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки в Тайван
Чете се за: 01:17 мин.
Диа Евтимова с две победи на турнир в САЩ Диа Евтимова с две победи на турнир в САЩ
Чете се за: 00:57 мин.
Антъни Генов отпадна на старта на силен турнир в Бразилия Антъни Генов отпадна на старта на силен турнир в Бразилия
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до България, вдигнаха изтребители МиГ-29 (ОБЗОР)
Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
"Неуважение към парламента": Реакции на опозицията след...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
СПА курорт в столичния кв. "Мусагеница": Топла вода и...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Журналисти от БНТ спечелиха турнира по стрелба на Сухопътните...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Важна информация относно продажбата на билети за „Евровизия...
Чете се за: 01:02 мин.
Евровизия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ