Адриан Андреев продължава към втория кръг в Таранто

Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Таранто (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният българин, който преодоля пресявките, продължава напред след отказване на друг квалификанкт - представителя на домакините Якопо Васами, при резултат 3:3 след 29 минути на корта.

Срещата започна равностойно и никой от двамата не успяваше да стигне до пробив, но при 30:30 точки в седмия гейм италианецът изкълчи глезена си и не успя да продължи участието си в двубоя.

Съперник на Андреев за място на четвъртфиналите ще бъде французинът Матео Мартино.

До момента в надпреварата софиянецът е заработил 7 точки за ранглистата на ATP, в която заема 631-вото място, както и 910 евро от наградния фонд.

По-късно днес Адриан Андреев ще стартира и в турнира на двойки със сънародника си Радослав Шандаров срещу четвъртите поставени испанци Игнеси Форкано Апарисио и Рафаел Искиердо Луке.