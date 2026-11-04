Адриан Андреев продължава към втория кръг в Таранто

Съперникът на българина се отказа само след 29 минути на корта.
Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Таранто (Италия) с награден фонд 56 700 евро.
25-годишният българин, който преодоля пресявките, продължава напред след отказване на друг квалификанкт - представителя на домакините Якопо Васами, при резултат 3:3 след 29 минути на корта.
Срещата започна равностойно и никой от двамата не успяваше да стигне до пробив, но при 30:30 точки в седмия гейм италианецът изкълчи глезена си и не успя да продължи участието си в двубоя.
Съперник на Андреев за място на четвъртфиналите ще бъде французинът Матео Мартино.
До момента в надпреварата софиянецът е заработил 7 точки за ранглистата на ATP, в която заема 631-вото място, както и 910 евро от наградния фонд.
По-късно днес Адриан Андреев ще стартира и в турнира на двойки със сънародника си Радослав Шандаров срещу четвъртите поставени испанци Игнеси Форкано Апарисио и Рафаел Искиердо Луке.