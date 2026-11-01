Адриан Андреев разгроми италианец за час и е на победа от основната схема в Таранто

Адриан Андреев направи убедителна крачка към основната схема на тенис турнира от сериите "Чалънджър“ в италианския град Таранто, след като разгроми представителя на домакините Андреа Коломбо с 6:1, 6:1.

Българският тенисист се нуждаеше от едва един час, за да стигне до категоричния успех на твърдите кортове в Италия.

Андреев доминираше през цялата среща, като реализира общо пет пробива - три в първия сет и още два във втория. Българинът не остави шансове на съперника си и заслужено продължи към финалния кръг на пресявките.

Андреев, който заема 605-ото място в световната ранглиста и е поставен под номер девет в квалификационната схема, ще се изправи срещу втория поставен Масимо Джунта.

Италианецът също записа победа в два сета, след като се наложи над Никита Белозерцев от Узбекистан с 6:3, 6:4.